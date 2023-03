Uma adolescente com uma filha de dois meses foi conduzida à delegacia de Polícia Civil na noite de quarta-feira, 1, por posse de entorpecente, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço fazia ronda de rotina pela Rua 101-04, esquina com a Rua 102-10, no residencial Maria Moura, quando os militares observaram uma mulher com uma criança no colo que ao perceber a presença da viatura agiu de forma que chamou a atenção para abordá-la.

A suspeita que é menor de idade e tem uma filha de dois meses estava em um local conhecido como ponto de encontro de usuários de drogas e tráfico.

A adolescente foi revistada por uma policial militar feminina, no qual localizou em uma mochila uma porção de substancia aparentado ser maconha, pesando cerca de uma grama. A garota disse que era usuária e que a droga era para seu consumo.

Diante dos fatos, a adolescente que tem 17 anos, foi apreendida e conduzida para à delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a menor de idade durante o registro da ocorrência.