GWM – HAVAL H6 No último dia 15, em São Paulo/SP, no Autódromo de Interlagos, aconteceu o lançamento do HAVAL H6 da GWM, primeiro modelo da marca a chegar ao Brasil, com bons números de autonomia e consumo. Participaram do evento as irmãs empresárias POLIANA MIRANDA das concessionárias FIAT PSV em Cacoal e Rolim de Moura, CITRÖEN e PEUGEOT em Cacoal, e LETÍCIA MIRANDA BELTRAME da FORD MEGA de Porto Velho, entre elas os consultores de vendas Bruno Lemgruber Moraes da Ford Mega de Ariquemes e Falb Farias Junior da Ford Mega de Porto Velho, a mãe empresária Shirley Miranda, de blusa verde, a gerente de vendas Rute Mandrick e o gestor pós-vendas Eliseu Bohrer das concessionárias Fiat PSV, Citröen e Peugeot de Cacoal do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia. O HAVAL H6 é concorrente das versões mais caras do Jeep Compass – a diesel – e das mais baratas do Jeep Commander. O HAVAL H6 terá o conjunto mecânico como um de seus destaques. Ele é um híbrido plug-in. A GWM estreia no país em 2023, com 50 lojas e SUV que faz até 28,7 km/l, e outros nove carros chegarão nos próximos três anos.

ANIVERSÁRIO CARLOS ALBERTO BIAZZI Em Cacoal/RO, o presidente CARLOS ALBERTO BIAZZI da SICOOB FRONTEIRAS cooperativa de crédito com agências em Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, comemora aniversário AMANHÃ, dia 03.

MAIS UMA AGÊNCIA SICOOB FRONTEIRAS EM MS No último dia 27, inaugurou em nova e moderna instalações mais uma agência completa SICOOB FRONTEIRAS no MATO GROSSO DO SUL, na cidade de ARENÁPOLIS, com ampla estrutura e todos os benefícios que só o SICOOB FRONTEIRAS pode oferecer.

DIMARE Móveis Planejados I Em Cacoal/RO, DIA 23, inaugurou a moderna instalação da DIMARE renomada marca de móveis planejados na avenida Marechal Rondon esquina da rua Antônio Deodato Durce, com showrooms belíssimos assinados por renomados arquitetos da Capital do Café. Na foto o sócio proprietário OTÁVIO FOLI recepciona JAQUELINE GÓIS, cliente assídua do empreendimento.

DIMARE Móveis Planejados II Em Cacoal/RO, DIA 23, inaugurou a moderna instalação da DIMARE renomada marca de móveis planejados na avenida Marechal Rondon esquina da rua Antônio Deodato Durce, com showrooms belíssimos assinados por renomados arquitetos da Capital do Café. Na foto o sócio proprietário WENDER GARCIA recepciona a renomada advogada KÁTIA RIBEIRO, fã da marca que o empreendimento representa.

BISPO NORBERT FOERSTER VISITA ASSDACO Em Cacoal/RO, no último dia 27, a ASSDACO – Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni entidade responsável pelo CENTRO ONCOLÓGICO DE CACOAL recebeu a visita de Dom Norbert Foerster, bispo da Diocese de Ji-Paraná, que esteve acompanhado do padre José Celestino dos Santos, do advogado Niumayer Pereira da Diocese e do pároco Johnnis Parteli, também membro da ASSDACO. O bispo Dom Norbert reforçou compromisso com o HOSPITAL DO CÂNCER DE CACOAL. O objetivo da visita foi atualizar sobre os trabalhos desenvolvidas pela instituição, uma vez que a Diocese de Ji-Paraná faz parte da história da construção do HOSPITAL SÃO DANIEL COMBONI. A atual presidente Vera Travain Bianchini da ASSDACO relatou todo o trabalho desenvolvido até o momento e ressaltou a fundamental importância para a melhoria do tratamento de câncer em Cacoal através da parceria público/privada.

ANIVERSÁRIO JOSÉ RICARDO LINHARES Na próxima TERÇA-FEIRA, dia 07, meu irmão empresário JOSÉ RICARDO LINHARES comemora aniversário ao lado da esposa nutricionista Kelly Dantas Linhares e do filho caçula Pedro.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER No próximo DIA 08 DE MARÇO é comemorado o DIA INTERNACIONAL DA MULHER. Celebração das conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos, sendo adotado pela Organização das Nações Unidas e consequentemente por diversos países. Aproveito aqui a oportunidade de parabenizar as mulheres guerreiras em todo o mundo, através de minha mãe a sra. MARIA ANTONIETA GIMENES.