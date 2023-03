Estão abertas as inscrições para o projeto “Educação Solidária – A Caminho da Universidade”, que oferece aulas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em Vilhena.

Os interessados em fazer parte do programa podem realizar as inscrições de 16 de fevereiro a 24 de março, na Escola Estadual Maria Arlete Toledo, das 19h às 21h.

O projeto é totalmente gratuito, porém o estudante deverá fazer uma prova seletiva para o ingresso no curso preparatório. Podem participar jovens de 15 a 24 anos que encontram-se em vulnerabilidade social e não podem custear um reforço escolar. A prova seletiva está prevista para domingo 26 de março.

As aulas terão início na primeira semana de abril e finalizam em outubro. O curso acontecerá de segunda-feira a sexta-feira, 19h as 21h40, com disponibilização de material didático. E mais: ao fim do preparatório, o aluno ainda receberá certificação.

HISTÓRICO

Criado no ano de 2004, o projeto “Educação Solidária – A Caminho da Universidade” completa 20 anos de existência.

Passaram pela formação mais de 3.000 alunos e, destes, quase 1.500 já concretizaram o sonho de ingressar em universidades públicas e privadas. Recentemente, 13 alunos da edição de 2022 foram aprovados no ENEM.

O programa é financiado pelo Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e possui custo zero aos participantes.

O projeto já foi homenageado com moção de aplausos na Câmara de Vereadores, recebeu o prêmio de referência da Região Norte pela Central Única das Favelas (CUFA) em Santa Catarina, e levou um de seus alunos como “Jovem Embaixador” nos Estados Unidos, neste ano, o “Educação Solidária – A Caminho da Universidade” está concorrendo a uma vaga para participar do “Criança Esperança”.