Estão abertas, até 6 de março de 2023, as inscrições para os cursos de Espanhol Básico, Inglês Básico, Italiano Básico, Língua Italiana – Interculturalidades, e Língua Portuguesa para Estrangeiros.

O público-alvo será composto pela comunidade interna e externa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Vilhena.

Para ingressar nos cursos, é necessário ter o ensino médio em curso ou concluído e idade mínima de 14 anos, exceto para o curso de Língua Portuguesa para Estrangeiros, para o qual são aceitos candidatos com ensino fundamental incompleto, desde que tenham idade mínima de 14 anos.

O Curso de Língua Italiana – Interculturalidades será ofertado na modalidade EaD, e os demais serão presenciais com aulas na Fundação Cultural de Vilhena, para ambos, o início das atividades será a partir de março de 2023. O candidato não poderá se inscrever em mais de um curso, mesmo não havendo conflito de horário. Caso haja mais de uma inscrição com o mesmo CPF, somente a última será validada, identificada pela data de acesso e inserção de dados no sistema de inscrição.

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do Portal de Seleção do IFRO Campus Vilhena, em: https://inscricao.ifro.edu.br/. A seleção dos candidatos acontecerá em uma única etapa, por ordem de inscrição.

O edital com todas as informações referentes ao processo seletivo pode ser acessado neste link.