Mato Grosso bateu o recorde pelo sexto ano consecutivo e segue na liderança entre os estados com o maior número de cabeças de gado.

Os dados são confirmados pelo levantamento do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea). Atualmente, o rebanho conta com 34,3 milhões de animais.

Em 2022 o crescimento no estado foi de 4,66%. Comparando com o panorama geral do país, Mato Grosso detém 14,08% do rebanho de bovino nacional.

Cáceres, Vila Bela da Santíssima Trindade, Juara, Juína e Alta Floresta lideram o ranking de municípios mato-grossenses com maior quantidade de animais. Juntos, eles concentram 5,1 milhões de bovinos. Já Colniza, Cáceres, Juína, Nova Bandeirantes e Alta Floresta são os municípios com a maior quantidade de propriedades rurais voltadas para a pecuária.

Última etapa da vacina da Febre Aftosa

Em novembro de 2022 33,5 milhões de bovinos e bubalinos foram vacinados contra a febre aftosa em Mato Grosso. Nessa etapa foi obrigatória a vacinação de bovinos e bubalinos de todas as idades, nos estabelecimentos rurais de todas as regiões do Estado, exceto na Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinação.

Neste ano, o estado não precisará vacinar o rebanho contra a febre aftosa. Como resultado do controle rigoroso da sanidade animal, o Estado recebeu autorização do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para suspender a vacinação. E segue tomando providências para receber a certificação com livre sem vacinação.