Palestra “Descubra o Seu Poder” destinada para mulheres terá entrada social destinada para a APAE de Vilhena.

As inscrições já estão abertas para evento que acontece no próximo dia 9 de março, quinta-feira, às 19h no auditório do Sebrae em Vilhena.

As jornalistas Leili Francisco e Vitória Roges, idealizadoras e palestrantes do evento afirmaram que as vagas são limitadas e a noite promete muitas surpresas e dinâmicas para mulheres que buscam uma experiência de autoconhecimento, desenvolvimento profissional e pessoal.

De acordo com elas a palestra visa promover o encontro de mulheres que desejam viver uma experiência de transformação na semana da mulher, ao mesmo tempo que colaboram com a instituição APAE de Vilhena.

O evento tem o apoio de empresas locais como Caramelle Café, Diva Fashion, livraria Café&Letras e Sebrae.

Para saber mais e garantir o seu lugar basta clicar no link abaixo.

《https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci4bATHb-jcKNaGid3iW1xT9NEJ7z2WD67iDvwNUnatU7BZg/viewform》