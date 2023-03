O prefeito de Corumbiara, Leandro da Saúde (PSB), está em Porto Velho nesta semana buscando saídas para introduzir o município no mutirão de cirurgias eletivas.

Em visita ao coronel Jeferson Rocha, secretário de Estado da Saúde, o prefeito teve a garantia de que Corumbiara irá ‘zerar’ as filas.

De acordo com Leandro da Saúde, as agendas para cirurgias no município vêm se arrastando há anos. “Com a parceria firmada com o Governo do Estado será possível resolver a problemática”, afirma o chefe do executivo.

Entre os procedimentos ‘emperrados’ estão cirurgias de hérnias, vesículas, histerectomia, além de consultas e exames complementares.

Cirurgia eletiva é aquela que é programada e que não é considerada de urgência. O médico agenda o dia e o horário para sua realização conforme mapa cirúrgico do hospital e a ocasião mais propícia.

O problema para municípios menores como Corumbiara é a falta de estrutura para dar conta de atender a demanda. Com a parceria do Estado, o prefeito acredita que possa sanar o problema.

A Sesau orienta os pacientes que aguardam por cirurgias eletivas, consultas e exames para atualizarem os dados cadastrais do Sistema Único de Saúde, que podem ser feitos em qualquer Unidade Básica de Saúde – UBS de Rondônia.

OUTRAS PAUTAS

Além da audiência na Secretaria Estadual de Saúde, o prefeito Leandro visitou vários deputados estaduais da região. Ele busca parcerias e aportes financeiros dos parlamentares para projetos de sua administração.