Moradores da Rua Rondônia entre as Avenidas Paulo de Assis Ribeiro com a Avenida Tapajós, no bairro São José, estão ilhados na cidade de Colorado do Oeste.

De acordo com fotos enviadas para a redação do Extra de Rondônia pelos moradores da região, a falta de manutenção deixou a via intransitável e os munícipes ilhados por causa da erosão que se forma a cada chuva.

Moradores contam que já foram feitas diversas reclamações tanto ao prefeito quanto ao secretário de obras, porém, nenhuma providencia foi tomada até o momento.

Os moradores pediram ajuda para o vereador Wender de Souza Castro Silva, que enviou um ofício (anexo) ao Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Infraestrutura, Flávio Araújo Teixeira, solicitando providências, pois no local residem idosos que estão sendo prejudicados. Contudo, também não teve o pedido atendido até o momento.

A reportagem do Extra de Rondônia procurou o secretário Flávio Araújo, no qual foi ríspido e apenas disse que até em duas semanas revolveria o problema.

