A deputada estadual Rosangela Donadon (União Brasil), participou de uma reunião nesta quarta-feira (1), com o superintendente da Sejucel (Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer), Júnior Lopes, para tratar de assuntos relacionados ao apoio de projetos voltados para incentivar a prática esportiva no Cone Sul de Rondônia.

Rosangela Donadon solicitou na reunião com Júnior Lopes a criação de uma representação da Sejucel no Cone Sul para alavancar o esporte na região.

De acordo com a deputada, o superintendente gostou da indicação e vai analisar a possibilidade da implantação de uma representação da Sejucel no Cone Sul.

Na reunião a parlamentar ressaltou que sempre trabalhou para apoiar o fomento da prática esportiva em Rondônia, inclusive ela destinou R$800 mil para a realização do Torneio Regional Society que contou com duas edições, sendo que a de 2022 contou com a participação de 241 equipes dos municípios nos municípios de Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Chupinguaia, Corumbiara, Cabixi e Pimenteiras do Oeste e Pimenta Bueno e Primavera de Rondônia que receberam uniformes e materiais esportivos.

“Investir em esporte é investir em saúde, educação e qualidade de vida para a população. Na nossa região do Cone Sul a população, a juventude e as famílias se envolvem e gostam de participar dos torneios esportivos, por isso tenho trabalhado para apoiar projetos que incentivem a prática esportiva em Rondônia. Agradeço ao superintendente da Sejucel, Júnior Lopes pela atenção e gentileza, vamos juntos trabalhar em prol do fomento do esporte no Cone Sul”, disse a deputada.