Uma pré-assembleia pode ser considerada, por assim dizer, uma festa do crescimento do cooperativismo.

E essa é a sensação que tiveram os cooperados ao participar do evento pré-assemblear da Sicoob Credisul em Sorriso, no Mato Grosso, na noite desta quarta-feira, 01.

A diretoria da cooperativa recebeu os cooperados da unidade sorrisiense, que foi inaugurada no município em 2017 e que apresenta resultados espetaculares.

Na abertura do evento, foi realizada uma apresentação dos alunos da oficina de percussão e bateria da Associação Mãezinha do Céu, uma instituição filantrópica local. A pré-assembleia contou com a participação de centenas de cooperados. O vice-prefeito do município, Gerson Bicego, também esteve presente.

A cidade de Sorriso é uma das mais prósperas do estado do Mato Grosso e uma das campeãs em indicadores de crescimento econômico do país. Segundo estimativas das autoridades locais, o município cresceu aproximadamente 20% em 2022, números mais expressivos que o crescimento dos Estados Unidos e China, por exemplo. O município tem aproximadamente 140 mil habitantes.

Segundo os dados que foram apresentados na pré-assembleia, a agência da Sicoob Credisul em Sorriso teve um crescimento no quadro de cooperados em 54%, um incremento no capital social de 62%, um avanço na carteira de crédito de 27% e 51% nos depósitos totais. E como alguns números negativos são na verdade indicadores positivos, a inadimplência teve uma expressiva queda de 92% – o que é muito bom para a saúde financeira da unidade, diga-se de passagem.

Filha de um dos pioneiros colonizadores de Sorriso, a empresária e produtora rural Luciane Francio foi uma das cooperadas que estiveram presentes na pré-assembleia. Segundo ela, a entrada para o cooperativismo se deu pela proximidade entre a cooperativa e a comunidade. “A cooperativa fica mais próxima da comunidade. É uma instituição financeira que fica dentro da comunidade, que os diretores são próximos das pessoas, que fica mais fácil o diálogo. Além disso, a diretoria da cooperativa entende a gente e conhece as nossas necessidades como cooperados”, disse a empreendedora e agricultora, cooperada há aproximadamente três anos.

O cooperado Claudir Bussolaro é produtor rural e comerciante, associado à Sicoob Credisul em Sorriso há seis anos. Segundo ele, o que mais lhe chamou a atenção na apresentação dos resultados da unidade da cooperativa foram os números expressivos de crescimento dos indicadores. “A cada ano a gente percebe que a cooperativa vem crescendo muito na nossa região”, disse o cooperado. E faz também uma recomendação: “Temos que pensar em investir não somente nos nossos próprios negócios, mas fazer investimentos também na nossa cooperativa, no sentido de aplicar no capital social da instituição”, disse o cooperado.

Ainda relatando a trajetória do cooperado Claudir Bussolaro, o produtor e comerciante afirma que a Sicoob Credisul fez uma tremenda diferença. “Um funcionário da cooperativa me apresentou uma linha de crédito para um silo. Tomei o crédito, fiz o armazém e isso me motivou a plantar. Hoje digo para a minha família que nós tivemos um crescimento maior nos últimos seis anos do que durante todo o resto da nossa vida”.

Com toda essa gente diferenciada e que constrói a região de Sorriso, a pré-assembleia foi uma oportunidade de mostrar para os cooperados sorrisienses que o cooperativismo é a mão amiga para fomentar o desenvolvimento da comunidade. Este é o pensamento do diretor executivo da cooperativa, Vilmar Saúgo. “A Sicoob Credisul tem mostrado para essa região que nós somos muito mais do que um banco, somos uma agência de desenvolvimento e os resultados da unidade de Sorriso comprovam isso”.