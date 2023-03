A servidora pública municipal de Chupinguaia, Valdirene da Silva, 50 anos, morreu nesta quarta-feira, 1, na Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande, no Estado do Mato Grosso do Sul (MS).

Ela estava internada na unidade de saúde com traumatismo craniano grave, após acidente de trânsito ocorrido em 20 de dezembro de 2022, nas proximidades do município de Sidrolândia (MS), junto com o esposo, filha e um primo.

Valdirene era casada com o irmão do ex-vereador de Chupinguaia, José Pereira Zezinho.

De acordo com informações de familiares, o corpo de Valdirene será velado na capela mortuária e enterrado no cemitério Cristo Rei, ambos em Vilhena. A previsão é que o corpo chegue a Vilhena nas primeiras horas desta sexta-feira, 3. Ela deixa duas filhas.

A prefeita de Chupinguaia, Sheila Mossos lamentou a morte da servidora, que durante 15 anos prestou serviços a esse município no cargo de agente comunitário de saúde, no distrito Nova Andradina (46).

“Em nome da prefeitura de Chupinguaia, manifestamos nosso mais profundo pesar pelo falecimento da servidora municipal Valdirene da Silva. Nesse momento de dor e tristeza, prestamos nossos mais sinceros sentimentos e nos solidarizamos com familiares e amigos pela perda da nossa amiga Valdirene, servidora exemplar que deixou um legado de carinho, amizade e excelente trabalho prestado ao município”, disse Sheila.