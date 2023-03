A Associação dos bairros Alto dos Parecis, Barão I e II (AMAPAB), formada por três bairros de Vilhena, realizará neste sábado, 4, reunião para avaliar as prioridades dessa localidades.

O encontro está previsto para ocorrer às 16h, na área externa da igreja Assembleia de Deus localizada na avenida Dedimes Cechinel (Perimetral).

Confira, abaixo, o convite enviado ao Extra de Rondônia pelo presidente da entidade, Glênio Corcino.

CONVITE

A Associação dos bairros Alto dos Parecis, Barão I e II, representado por seu Presidente Glênio Josafá de Souza Corcino, através deste, vem a público convidar toda a população dos bairros Alto dos Parecis, Barão I e II para a primeira reunião do ano de 2023 que será realizada no Sábado dia 04 de março às 16:00 horas, com o objetivo de levantar as pautas prioritárias a serem apresentadas pela associação de moradores dos bairros Alto dos Parecis e Barão do Melgaço I e II (AMAPAB). Contamos com a presença de todos os moradores para juntos buscarmos a melhora da nossa realidade.

A reunião acontecerá na área externa da igreja Assembleia de Deus localizada na avenida Dedimes Cechinel (Perimetral).