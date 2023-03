Assim que receber seus primeiros ganhos, você poderá sacá-lo do caixa. Nossos cassinos online aceitam Visa, MasterCard, Neteller, Skrill, ecoPayz, sticpay e outros métodos de pagamento populares no país.

O menor valor que pode ser sacado é de R $ 100. Para obter os fundos, siga estes passos. Verifique o status da sua conta pin up. Faça login na sua conta, preencha os formulários com informações pessoais e envie digitalizações da sua carteira de identidade por e-mail para verificação.

Peça alguma coisa. Crie uma solicitação de Saque acessando o caixa e selecionando a opção” sacar fundos”. C aguarde até que o procedimento seja concluído. A primeira retirada pode durar até duas semanas. As solicitações subsequentes são processadas quase que imediatamente. O Pin Up Casino não cobra comissão por depósitos ou saques, mas o sistema de pagamento pode. Leia atentamente os Termos e condições antes de escolher um serviço.

Métodos de depósito e retirada de fundos

As seguintes opções de depósito e saque estão disponíveis para os jogadores:

UPI;

Telefonema;

GPay;

Mastercard;

Visa;

PayTM;

Transferência bancária líquida.

O valor mínimo do depósito é de R $ 100, e o depósito máximo não é limitado de forma alguma. Retirada de fundos para Gpay usando MasterCard, Visa ou Net Banking não é possível, você pode sacar R $ 100 e outros métodos de pagamento – pelo menos R $ 500. O valor máximo de Saque é de R $ 35.000 por mês.

Atendimento ao cliente

Especialistas em suporte técnico estão disponíveis para se comunicar sobre qualquer assunto de interesse dos jogadores 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode contatá-los através de um conveniente bate-papo on-line, endereço de E-mail ou número de telefone. Além disso, você pode encontrar a seção de informações com perguntas frequentes.

Vantagens do Pin Up Casino

Resumindo o exposto, podemos destacar as seguintes vantagens da empresa:

Mais de 40 esportes para apostas;

Amplas oportunidades de apostas para eventos de críquete;

Muitas opções convenientes para depositar e retirar ganhos;

Generoso bônus de boas-vindas para iniciantes até 2500 BRL;

Segurança na retirada de fundos e alta velocidade de processamento de transações.

Instruções De Registro Pin Up

Para começar a jogar no nosso cassino, você deve primeiro criar uma conta. Você pode criá-lo no site oficial em apenas alguns cliques:

Os Cookies devem ser excluídos. Remova os cookies das configurações de segurança do seu navegador para garantir que você receba um Bônus de boas-vindas; Comece preenchendo o formulário de inscrição. Acesse a página inicial do Pin-Up casino e clique em “Registrar”.; Preencha os campos. Preencha os espaços em branco com suas informações pessoais. Use apenas os dados de origem. Se não o fizer, não terá aprovação no futuro.

Quando tudo estiver pronto, você poderá jogar do seu computador e celular usando a conta que você criou.

Política de bônus do Pin Up Club

Primeiramente, cada jogador que se cadastrou no site e resolveu pagar o primeiro jogo no clube pin up com dinheiro, a administração dá um presente maravilhoso na forma de um Bônus de 300 BRL. Este bônus inicial permite que você não apenas jogue de forma eficaz, mas também ganhe prêmios em dinheiro significativos. O principal é administrar com habilidade os recursos recebidos. O Pin-Up Club também oferece 250 bônus de depósito FreeSpin como uma promoção única. Sem dúvida, em muitas dessas rodadas, a cobiçada combinação de personagens vai cair!

Jogos de mesa

Esta seção apresenta jogos de tabuleiro populares. O computador é o inimigo aqui, e as máquinas também têm uma taxa de pagamento pré-determinada. Abaixo estão alguns dos jogos disponíveis: Roleta Europeia, Roleta Americana, roleta francesa, pôquer, Bacará, Craps, Blackjack e outros jogos disponíveis. Os preços da tabela variam de baixa a alta. Em muitos deles, o lance mínimo é de vários BRL, o que permite até mesmo a participação de pessoas com recursos limitados.

Jogos Com Crupiê Ao Vivo

Existem os mesmos jogos de tabuleiro, além de loterias, a roda do destino e outros tipos de entretenimento, mas com a participação de pessoas reais. O anfitrião e o concorrente são pessoas reais. O gerador de números aleatórios tem pouco efeito no resultado. Depende muito da Sorte e do talento do jogador.