Na semana passada, durante agenda do Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia (Cremero) na região do Cone Sul, acadêmicos do curso de Medicina da UNINASSAU/UNESC, em Vilhena, assistiram a uma palestra com a presidente do Conselho, Dra. Ellen Santiago, que abordou o tema Direito dos Médicos – Código de Ética Médica.

De acordo com a presidente, o Cremero através do Programa de Educação Médica Continuada busca estreitar esses laços de conhecimento da profissão desde a faculdade, envolvendo os futuros profissionais a conceitos e reflexão sobre o exercício da Medicina.

A comitiva, coordenada pela Dra. Ellen Santiago, conheceu a nova sede da Delegacia Regional de Vilhena, realizou também visitação no Hospital Regional, participou de uma audiência on-line sobre o hospital regional de Guajará Mirim, reuniões com o Ministério Público do município, conselhos Regional e Estadual de saúde sobre o Cone Sul, Unimed local e ainda promoveu uma coletiva com a imprensa para esclarecimentos.