Nesta quinta-feira (2/3), a proprietária e fundadora Neura Souza de Oliveira surpreendeu ao publicar uma nota no Facebook anunciando que está se mudando para Pimenteiras do Oeste.

A comerciante anunciou, ainda, que manterá a marca ‘Picanha na Chapa’ como nome de uma pousada que abrirá às margens do Rio Guaporé.

Sem revelar detalhes, Neura comentou que vendeu toda a estrutura do restaurante, inclusive o ponto em Vilhena. Porém, o estabelecimento receberá novo nome e passará por adaptações; será mantido, por outro grupo, como espaço gastrônomo de alto padrão. A inauguração está prevista para sábado.

Em sua nota de despedida, Neura Souza de Oliveira agradeceu à cidade, sua clientela e colaboradores pelos tantos anos de existência. Leia a nota na íntegra:

AGRADECIMENTO AOS CL­IENTES E AMIGOS DO PICANHA NA CHAPA​

“A Família Picanha na Chapa, de Vilhena, agradece a todos que estiveram juntos na longa caminhada dos 37 anos de existência da lanchonete e restaurante.

Queremos demonstrar a nossa gratidão aos clientes, amigos, colaboradores, parceiros, funcionários e ex-funcionários, ao mesmo tempo em que informamos à população que chegamos ao fim deste ciclo comercial em Vilhena, tendo passado o ponto do Picanha na Chapa para uma nova família que inaugurará, sábado próximo, no mesmo local, um empreendimento gastronômico de alto nível.

Desejo sucesso aos novos proprietários, que adquiriram todas as instalações do Picanha Na Chapa, e convidamos a todos para visitar meu novo empreendimento – a pousada Picanha Na Chapa, localizada em Pimenteiras do Oeste, na Linha 11, onde todos serão muito bem recebidos para momentos únicos de lazer, com muita pesca e diversão garantidas. Estou deixando Vilhena, mas levo no coração esta cidade que sempre me acolheu com muito carinho. Sempre que possível, estarei por aqui para rever meus amigos e matar as saudades.

Gratidão a todos e, acima de tudo, a Deus pela jornada maravilhosa e sempre abençoada em nossa lanchonete e restaurante! Informo ainda a todos que na pousada de Pimenteiras estaremos servindo nossos deliciosos pratos, com o destaque para nossa picanha já conhecida em todo o estado”.

Neura Souza de Olive­ira, fundadora da La­nchonete e Restauran­te Picanha Na Chapa.