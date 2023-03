A BIRD SEG – ASSESSORIA e TREINAMENTOS, iniciou as inscrições para o Curso de Operador de Máquinas Agrícolas, Pesadas, Empilhadeiras e outros em Rondônia e Mato Grosso.

Realize o seu sonho de se tornar um operador de máquinas e conquiste sua independência financeira com estes cursos.

Com aulas teóricas de extrema qualidade e aulas práticas presenciais diretamente nas máquinas, você se qualificará para o mercado de trabalho e aumentará suas chances de sucesso na área mais promissora da região: o agronegócio.

Veja isso: O departamento comercial da BIRD SEG, Carlos Araújo, confirmou que: “O treinamento será feito em duas etapas: A primeira será a parte teórica que será entregue todo o conhecimento através do Ensino à Distância (EAD), ou seja, você continua no conforto do seu lar e aprende uma das profissões mais bem pagas do agronegócio. A segunda parte, terão as AULAS PRÁTICAS PRESENCIAIS DIRETAMENTE nas máquinas, assim você garante o conhecimento e a habilidade que precisa para se tornar um profissional qualificado, valorizado e melhor, disputado no mercado de trabalho.

Não perca a oportunidade de se destacar. Junte-se aos mais de 200 operadores formados em apenas quatro anos pela BIRD SEG em Vilhena e transforme sua carreira hoje mesmo!”

E ainda terá:

Carteira de operador de máquinas válido em todo território nacional

Carta de encaminhamento ao estágio

A partir de 17 anos

Não necessita ter CNH

Curso homologado e certificado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)

Curso homologado e certificado pelo órgão administrativo do Governo Federal (MTE)

À vista ou Parcelamento em até 15x no Boleto, ou Cartão

Faça sua inscrição agora mesmo pelo (69) 9 9307-6383 Carlos Araújo

>>>Veja abaixo alguns depoimentos de nossos operadores:

