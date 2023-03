A principal pauta foi a busca de apoio na formalização da Copin, que visa instituir a atividade do órgão. Com esta ideia, a equipe apresentou uma proposta de minuta de Decreto para formalizar e instituir a sua existência. O documento foi elaborado ouvindo diversas autoridades indígenas do estado.

Na opinião da deputada, os povos indígenas precisam de mais autonomia e o trabalho da Copin visa facilitar o acesso e os serviços visando melhoria e mais qualidade de vida e, ainda, que atue no fortalecimento e respeito do seu espaço. “Recebi o documento e vou buscar meios de intermediar o reescalonamento da Copin como um órgão ligado à Assessoria Governamental”, observa Ieda Chaves.

Pedido de ajuda

De acordo com Waldemir Barabadá Coiryn, coordenador dos Povos Indígenas, houve a necessidade de uma atenção especial junto às estradas que dão acesso às aldeias, pois hoje as comunidades indígenas comercializam produtos diversos, entre eles, a Castanha-do-Brasil. “A gente precisa fazer contato e ainda solicitar melhorias com o suporte de demais secretarias. As demandas são apresentadas e buscamos soluções aos problemas. Este é o motivo da nossa visita, pois fortalece a produção indígena que contribui inclusive, com a venda de sementes nativas visando o reflorestamento de áreas degradadas, entre outros”, lembrou Coiryn.

Encaminhamento

Participou da conversa o Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Porto Velho (Semagric), Carlos Magno. Ele informou que em algumas áreas (Linha 02, em Extrema) já estão em planejamento com os trabalhos de manutenção e encascalhamento em parceria com o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER/RO), visando a recuperação de estradas e fortalecendo o escoamento da produção. A localidade dá acesso a pelo menos oito aldeias.

Outra demanda apresentada foi a questão da chegada da rede de energia elétrica em algumas aldeias pela Energisa Rondônia. Sobre o andamento deste pleito, foi definido que será formalizada uma agenda com a empresa e órgãos governamentais para tratar de ações pontuais nas próximas semanas.

Registros

A reunião foi acompanhada por Jéssica de Oliveira Karitiana, gerente de Projetos de Desenvolvimento Sustentável Indígena e Taline Novais, bióloga e assessora técnica, ambas atuantes no Copin. A Coordenadoria atua com demandas ligadas ao Meio Ambiente, Saúde e Educação, porém com atuação restrita.