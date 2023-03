O Procurador-geral do Ministério Público do Estado de Rondônia (MPE), Ivanildo de Oliveira, acatou a denúncia formalizada por um grupo de vereadores e determinou diligências com a finalidade de apurar suposto crime administrativo que envolve o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD).

Em despacho, Oliveira considerou o teor da representação e a necessidade de realização de diligências preliminares para colheita de elementos informativos e análise de instauração de procedimento próprio.

“Por fim, com relação ao noticiado ato de improbidade administrativa, determino ao Cartório da Procuradoria-Geral de Justiça a extração de cópia integral do feito, para envio e posterior distribuição a uma das Promotorias de Justiça de Cacoal com atribuições de defesa da probidade. Ciência ao interessado”, ressaltou o representante do MPE.

O CASO

Na última quarta-feira, 1, representando mais cinco parlamentares da Câmara de Cacoal, o vereador Paulo Henrique (PTB) esteve na sede do MPE, em Porto Velho, para protocolar denúncia relacionada à contratação de servidores temporários (emergenciais) sem autorização legislativa, o que afrontaria o artigo 37, IX, da Constituição Federal.

Os parlamentares que assinaram a denúncia acreditam que houve crimes de responsabilidade e ato de improbidade administrativa no caso (leia mais AQUI).

>>> LEIA, ABAIXO, O DESPACHO DO MPE NA ÍNTEGRA: