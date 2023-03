O “Rondônia Day Brasília” foi promovido pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec) em parceria com a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae).

O objetivo foi apresentar as potencialidades do Estado principalmente, para investidores e empresários.

O governador Marcos Rocha destacou a força econômica do Estado para um público composto por autoridades locais, nacionais e internacionais, além de empresários, investidores e representantes de entidades de classe. “Estamos apresentando Rondônia para o mundo e as principais oportunidades de negócios para fomentar o nosso desenvolvimento econômico e social”, destacou.

O vice-governador e secretário da Sedec, Sérgio Gonçalves, também destacou Rondônia como um ambiente econômico atrativo. “Entre as potencialidades podemos destacar a agropecuária, setor que responde por 40% do Produto Interno Bruto – PIB. Tendo a produção carne bovina e de grãos como os principais produtos.

DESTAQUE

Durante o evento foram apresentados vídeos ao público destacando as riquezas do Estado e a expansão da indústria. O governador Marcos Rocha reforçou o convite para a 10ª Rondônia Rural Show Internacional que vai acontecer no período de 22 a 27 de maio de 2023, no Centro Tecnológico Vandeci Rack, em Ji-Paraná.

O “Rondônia Day Brasília” reuniu embaixadas e representantes comerciais internacionais dos Estados Unidos, China, Emirados Árabes Unidos, Israel, Japão, México, Turquia, Índia, Alemanha, Peru, Bolívia, Angola, Argélia, Camarões, Quênia, Costa do Marfim, além de representantes dos países da Liga Árabe e do Mercosul e Américas. Foram apresentados ações do governo para fomentar o desenvolvimento social e econômico, como a criação do ampliação do Porto de Porto Velho, a melhoria da infraestrutura de transporte e logística e a expansão do turismo.