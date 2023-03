Onde quer que chegue, a Sicoob Credisul faz a diferença e, por isso, é bem recebida.

Essa é a realidade que ficou bem evidente na realização da pré-assembleia da cooperativa em Nova Mutum, no Mato Grosso, realizada na noite desta quinta-feira, 02.

“A Sicoob Credisul tem muita capacidade de realização. Nós chegamos e fazemos acontecer e isso nos leva a sermos queridos pela comunidade. Aqui em Nova Mutum as lideranças locais nos disseram que a cooperativa é muito querida e isso nos deixa muito contentes, pois esse carinho é resultado natural do nosso trabalho”, disse o presidente da Sicoob Credisul, Ivan Capra, que também participou da pré-assembleia no município.

Nova Mutum fica a 242 quilômetros de Cuiabá e tem aproximadamente 100 mil habitantes, segundo dados oficiais. O município é o segundo maior produtor de grão e o terceiro maior exportador de soja e milho do estado do Mato Grosso. Com mais de 410 mil hectares de lavoura, a região é palco de uma agricultura moderna e produtiva.

A unidade da Sicoob Credisul em Nova Mutum reflete esta prosperidade e apresentou excelentes números no exercício do ano de 2022. A agência teve um avanço de 44% no número de cooperados e 77% no capital social. A carteira de crédito subiu 27% e os depósitos totais cresceram 53%. As provisões e os juros ao capital também foram positivos.

O contador Alberto Vielmo, diretor financeiro do Grupo Excelência, é um dos cooperados da Sicoob Credisul em Nova Mutum. Segundo ele, a cultura cooperativista que ele trouxe do Sul do Brasil o ajudou a convencê-lo a ser sócio. “A cooperativa está próxima da comunidade, o que facilita este diálogo constante”, diz o contador. “Quando começamos a atividade aqui em Nova Mutum, a gente precisou buscar linhas de crédito e a Sicoob Credisul nos atendeu muito bem em nossa necessidade”.

Diretor Regional da Sicoob Credisul no Mato Grosso, Cláudio Tomazoni afirma que os resultados da pré-assembleia em Nova Mutum são apenas uma prévia para o que vem por aí. “Pela conversa que tivemos hoje com os cooperados, eles querem trabalhar mais conosco. Estamos reforçando o nosso time comercial para atender a necessidade dos associados desta unidade e, por isso, tenho certeza de que 2023 será um ano ainda melhor para esta agência”.

A abertura da pré-assembleia no município contou com a participação da Orquestra Jovem de Nova Mutum da Associação Cultural e Social, projeto que é apoiado pela Sicoob Credisul. Já no encerramento foram distribuídas mudas de ipê, do projeto Plantar o Futuro.