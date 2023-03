Nesta semana, visitaram a redação do Extra de Rondônia um grupo de representantes de sindicatos rurais da região do Cone Sul.

No site, em Vilhena, estiveram Clarinda Máximo da Silva (Presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de Vilhena e Chupinguaia / STTR), Teófilo Santana da Silva (Vice-presidente do STTR e também diretor da Federação dos Trabalhadores Rurais de Rondônia e Estela Regina Inácio Pagani (secretária de jovens do STTR) para comentar a respeito dos preparativos para a participação de atletas da região no 4º Festival Nacional da Juventude Rural, que ocorrerá entre os dias 25 a 27 de abril, em Brasília (DF).

Clarinda afirmou que uma das propostas do evento é que seja um espaço em que os jovens tenham a oportunidade de mostrar seus talentos, expor suas ideias e trocar experiências, além do entretenimento.

“O festival também tem sido um grande espaço de muito diálogo e de articulação política para o fortalecimento e permanência dos jovens no campo. As mobilizações e as políticas públicas são objetivos para fortalecer o jovem no campo e através do movimento que conquistamos o Pronaf Jovem”, destaca.

Teófilo Santana disse que Rondônia foi o primeiro Estado do Brasil a realizar festival da agricultura rural, e assim hoje é realizado em toda a região norte. “É uma satisfação muito grande fazer parte desse projeto”, elogia.

Ele explica que os jovens realizam uma pauta de reivindicação para apresentar aos governos municipal, estadual e federal.

Por sua vez, Estela Inácio informa que dois festivais foram realizados em Rondônia durante 2022, e mais um no início de 2023, nas modalidades esportivas e culturais.

O grupo agradeceu a prefeitura de Vilhena, mais especificamente o setor de esportes, que disponibilizou um ônibus para o transporte dos participantes no último evento.