O deputado federal Thiago Flores (MDB), anunciou através das suas redes sociais, no final da tarde desta quinta-feira (02), que esteve reunido com o Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi para solicitar o retorno das consultas por telemedicina para perícias do INSS.

“As filas estão enormes, e as pessoas não podem mais esperar tanto tempo para realizar essas perícias”, enfatizou Thiago.

Atendendo a solicitação do parlamentar de Rondônia, o ministro Carlos Lupi disse que vai haver um mutirão para zerar as filas de toda a região do Vale do Jamari. O corpo técnico do ministério já está se preparando para essa ação e em breve vai divulgar as datas conforme calendário pré-estabelecido. A assessoria do deputado federal Thiago Flores já está em contato direto com a assessoria do ministro para saber as datas e detalhes do atendimento.

A fila de espera para perícias do INSS inclui todos os benefícios que necessitam da análise de um médico para serem concedidos. Alguns exemplos destes são: BPC, auxílio-acidente, aposentadoria da pessoa com deficiência, auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente e aposentadoria especial. Para tentar resolver mais rápido essas situações, o ministério está investindo na automação dos sistemas internos e da plataforma “Meu INSS”, que permite ao cidadão consultar sua situação junto ao órgão.