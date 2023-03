Os organizadores responsáveis pelo evento Melk e DJ Wesley lima confirmam que a cantora MC Pipokinha estará em Rondônia pela primeira vez em turnê, no dia 16 de abril, domingo.

O espetáculo tem início às 20h, com a presença da Carreta Poderosa, Reboque Malvadão, Robotron Show e DJs e MCs regionais. O local ainda está a ser definido.

MC Pipokinha conquistou um espaço no cenário do gênero jamais alcançado por uma funkeira.

Ela surgiu no funk paulista. A artista apresenta músicas pro lado do “proibidão”, principalmente com danças sensuais e interação com o público.

Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 40,00 área vip e R$ 70,00 front stage.

O primeiro lote de ingressos já está se esgotando e você pode se antecipar para não perder a oportunidade de curtir um mega show com preços especiais.

>>>Biografia da cantora

MC Pipokinha é uma funkeira de apenas 24 anos. Natural de Santa Catarina, a cantora, se chama Helena de Sousa Alves e também é conhecida como a Rainha da […]. Em 2022, a artista se tornou uma das principais revelações, após alguns vídeos de seus polêmicos shows viralizar na internet.

A cantora canta funk proibidão, e os shows carregam muito conteúdo sensual. Pipokinha possui hits como “Bota na Pipokinha”, “Tira as crianças da Sala” e “Eu sou a Pipokinha”, que viralizaram durante o ano nas plataformas de música e nas redes sociais.

Em 2022, ela foi premiada como a melhor cantora do ano em votação aberta na ‘Sobre Funk’.

Mais Informações: (69) 9 9346 – 8255, somente WhatsApp.

(69) 9 9254-3481, somente ligação.