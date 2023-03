Na próxima terça-feira, 7, às 19h, o ex-BBB (Big Brother Brasil) Renan Oliveira será presença confirmada no Desfile Fashion Show, em Vilhena.

O evento será no Park Shopping. A promoção da Voggue Models (Raquel Grégio) e será em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres.

Além da atração vip, Raquel anuncia a presença de diversos modelos do seu cast. O Fashion Show já é um “clássico” entre os eventos de moda realizado no Norte, e Vilhena é privilegiada em sediar o desfile com a marca da Voggue.

“Tudo é feito com muita dedicação e profissionalismo. São modelos reconhecidos e outros da própria cidade de Vilhena”, destaca a organizadora Raquel.

Veja o vídeo do “brother” e modelo Renan, participante do BBB 16, hoje aos 36 anos e totalmente envolvido com o mundo fashion.