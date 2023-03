O suspeito conseguiu fugir, mas os militares da Patrulha Reforço com apoio do Núcleo de Inteligência (NI) localizaram na casa dele, carcaças de motos e droga.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Patrulha Reforço foi informada pelos policiais do NI, que em um bar e mercearia na estrada Kapa 144, área rural de Vilhena, que um homem estaria armado no estabelecimento.

Com isso, os militares das Patrulha Reforço foram ao apoio do NI, e quando chegaram ao local o suspeito já havia saído pilotando uma moto Honda com placa de Cuiabá.

Contudo, os PMs conseguiram fazer o acompanhamento do suspeito na linha 135, Kapa 144, Setor Águas Claras – Chácara Recanto.

Entretanto, ao perceber a presença dos militares, o suspeito posteriormente identificado pelas iniciais P.I.R.S., não obedeceu a ordem de parada, abandonou a moto e empreendeu fuga para mata, não sendo possível sua captura.

Todavia, a esposa do suspeito estava em casa na companhia de dois filhos, um de 4 anos e outro de 10 anos, ela disse desconhecer a informação que o marido possuía arma de fogo.

Indagada se havia algo de ilícito na casa a mulher apontou uma cômoda no quarto, onde os militares encontraram uma porção de substância análoga a maconha.

A mulher disse que o entorpecente pertencia ao marido, pois ele é usuário de drogas. Ademais, a maconha estava ao alcance das crianças.

No local, os militares encontraram um chassi de moto, no qual no sistema consta uma motocicleta Honda Titan de cor verde ano de fabricação 1999 e placa NBD-9632, sendo que o motor acoplado a este chassi é da marca Honda, porém com numeração suprimida (raspada), além disso, próximo, havia um motor com numeração compatível com a numeração do chassi. Diante dos fatos, os objetos foram recolhidos e apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registrada.

Por haver menores de idade na casa, onde havia droga de fácil acesso, o Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou o trabalho da polícia.