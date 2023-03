Acidente foi registrado na tarde deste sábado, 4, na BR-364, perímetro urbano de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do veículo Toyota Corolla seguia pela rodovia, quando por motivos ainda desconhecidos perdeu o controle de direção, bateu num poste e caiu dentro de uma vala as margens da pista.

No carro, além do motorista havia uma criança, ambos sofreram escoriações leves.