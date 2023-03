Dias depois do incêndio criminoso ocorrido numa residência particular na Vila Neide, em 22 de fevereiro, a situação é de desalento.

Até agora nada foi recuperado no local que virou cinzas, segundo apurou o Extra de Rondônia (leia mais AQUI).

Com os prejuízos, ainda não contabilizados, as vítimas tentam retomar a vida. Mas as dificuldades são imensas. Amigos pedem ajuda pelo site ‘Vakinha’. A intenção é arrecadar R$ 30 mil. Até a manhã deste sábado, 4, foram arrecadados R$ 7.117,60 (clique AQUI para ajudar).

Susan Suedy, filha de Edmilson, também pede ajuda para tentar reerguer o patrimônio da família. Quem puder, pode contribuir através do pix 017 513 352 24 (CPF). Ela já arrecadou em torno de R$ 4 mil.

Foi verificada a destruição da casa de madeira, de uma lancha e de vários motores que estavam na marina próximo da casa. Além de pertences pessoais, como eletrônicos e até o celular de Edmilson da Cruz Barros, dono do local e que atua no segmento turístico.

A Vila Neide fica na Linha 11, a 47 km do centro de Cabixi, sul de Rondônia. O local é referência em pesca esportiva e recebe turistas de várias partes do país.

O autor confesso do incêndio, que alega ter agido sozinho por desentendimentos com Edmilson, continua preso em Colorado do Oeste. À polícia, o homem disse que “não tinha motivos” para fazer o que fez. Ele estaria embriagado no momento que praticou o crime e chegou a tentar a conter as chamas, por arrependimento.