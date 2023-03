Nesta semana, a prefeita de Pimenteiras do Oeste, Valéria Garcia, e o seu chefe de gabinete, Rodrigo Sordi, participaram de diversas audiências em Brasília (DF).

O objetivo foi a busca de recursos para áreas como obras, saúde e educação.

A chefe do Executivo do município foi recebida pelo senador Jaime Begattoli. Na oportunidade, a prefeita reforçou o pedido de uma maquina patrol, anteriormente solicitado pela vereadora Irene Almeida.

Valéria também esteve no gabinete do senador Confúcio Moura. O parlamentar escreveu em suas redes sociais que pretende “colaborar mais com o município”. Recentemente, Confúcio liberou emenda impositiva para um ônibus escolar já adquirido pela administração.

Pimenteiras é o município menos populoso de Rondônia [mas sua área territorial é imensa], tem forte potencial turístico, pois fica às margens do Rio Guaporé [fronteira natural entre Brasil e Bolívia]. Mas tem uma arrecadação pequena e depende muito do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e do apoio da bancada federal em diversas demandas. Principalmente para infraestrutura, área em que há mais precariedade.