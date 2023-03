No último dia 27, os servidores da Prefeitura e Câmara Municipal de Cabixi, que são filiados ao SISMUC tiveram uma reunião com os vereadores do Município onde o Sindicato dos Servidores Público Municipais de Cabixi apresentou pauta de reivindicações de grande interesse da categoria a serem negociada pelo SISMUC junto a administração municipal em 2023.

Na oportunidade esteve presente servidores representantes de todas as secretarias e os vereadores. A reunião aconteceu no auditório da Câmara. Na abertura a Presidente do legislativo Vereadora Jucieli Andrade de Carli deu boas vindas a todos presente e pediu ao presidente do SISMUC Adilson de Almeida Fagundes, para estar fazendo a leitura e esclarecendo todos os temas da pauta de reivindicação, o que foi atendido sendo feita a leitura da pauta de reivindicações de 2023 do SISMUC e esclarecido os 15 itens que são:

1 – Decreto criando uma comissão para estudo e construção do Plano de Cargo Carreira e Salário – PCCS.

2 – Insalubridade sobre Piso salarial dos ACS.

3 – Insalubridade 40% para os SERVENTES.

4 – Insalubridade Grau Máximo (40%) para Auxiliares de Enfermagem, Auxiliar de Laboratório, Técnico de Enfermagem, Enfermeiras (os), Bioquímica, Biomédico.

5 – Aumento do Vale Alimentação de R$ 600,00 seiscentos reais para R$ 1.000,00 mil reais, em 2023.

6 – Concessão de 100% ou valor dobrado nos plantões e das horas extras aos domingos e feriados.

7 – A correção anual dos salários bases dos servidores do município de no mínimo o percentual da inflação o ano anterior.

8 – Correção nos valores do auxilio deslocamento da saúde.

9 – Concessão do vale alimentação e adicionais de insalubridade e adicional noturno a servidores estaduais, federais cedido ao município.

10 – Contratação mediante aprovação em concurso público.

11 – Correção/reajuste nos valores das diárias dos servidores da secretaria de obras.

12 – Insalubridade grau máximo (40%). para mecânicos e borracheiros da secretaria de obra.

13 – Piso salarial nacional da enfermagem.

14 – Periculosidade (30%) e criação de um auxilio deslocamento para fiscais tributários.

15 – Correção nos valores diárias de viagens para Cacoal e Porto Velho.

A reunião foi produtiva com discussão das pautas entre o sindicato e os vereadores, que se colocarão a disposiçao e se comprometeram a ajudar. Sendo assim o SISMUC agradece a todos os vereadores e futuras reuniões aconteceram sempre que que houver necessidade.