O Deputado Coronel Chrisóstomo apresentou um requerimento na Câmara dos Deputados para convocar o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, para esclarecer denúncias graves sobre mau uso do dinheiro público.

Ministro foi flagrado ao receber diárias e utilizar um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para ir até um leilão de cavalos.

O requerimento também foi assinado pelo Deputado Carlos Jordy (PL-RJ). No texto, os parlamentares pedem a convocação imediata do ministro para explicar as denúncias. Juscelino Filho recebeu pagamento de diárias e usou avião da FAB para participar de um leilão de cavalos em São Paulo entre os dias 26 e 20 de janeiro.

“Essas atividades não têm qualquer relação com o objetivo do Ministério das Comunicações, cujos eventos passam à margem das atividades próprias da pasta. O dinheiro do contribuinte não pode ser utilizado para atender objetivos pessoais. Exigimos explicações”, cravou Coronel Chrisóstomo.

A Câmara dos Deputados deve decidir nas próximas semanas sobre o requerimento de convocação do ministro.