Na última terça-feira (28), policiais militares do 3º BPM – Batalhão de Polícia Militar conduziram um homem suspeito de praticar homicídio, juntamente com a arma de fogo que possivelmente foi usada no crime, em Vilhena.

O crime

Na segunda-feira (27), por volta das 16h20, a Central de Operações recebeu uma denúncia de uma tentativa de homicídio na Rua 906, onde um casal chegou na residência e efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, que foi socorrida e ficou internado sob cuidados médicos.

Já no dia 28, em continuidade às diligências e com informações dos autores do fato, os militares chegaram em uma residência pertencente a um parente do suspeito de cometer o crime.

Abordagem policial

Em contato com a moradora, a mulher relatou que o suspeito chegou na residência dela no dia anterior, por volta das 23h50, dizendo que precisaria de um local para passar à noite, o que foi autorizado por ela.

No momento em que a equipe policial chegou para fazer a averiguação no local, a moradora, de pronto, autorizou a entrada dos militares e indicou em que cômodo da residência o suspeito estava.

O homem foi localizado em um dos quartos juntamente com uma arma de fogo, modelo revólver, de calibre .38.

O suspeito confessou a autoria do crime, informou que está fazendo uso de tornozeleira eletrônica, porém está desligada e que tem ciência de que consta em seu desfavor um mandado de prisão.

Diante dos fatos o suspeito recebeu voz de prisão e foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), juntamente com a arma apreendida, para o registro da ocorrência.