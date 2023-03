O evento acontece no Park Shopping Vilhena e contará com a participação da Casa Feira e convidadas.

Nesta terça-feira,7, a partir das 19h, será realizado no Park Shopping Vilhena o desfile “Fashion Show” com a presença do ex-BBB Renan Oliveira.

O evento é organizado pela agência Voggue Models, pela promolter Raquel Gregio e contará com a participação da Casa Feira e convidadas.

O desfile será aberto ao público, e tem como objetivo mostrar a beleza dos modelos da agência.

“Convido a todos para participar do desfile “Fashion Show”. Estamos preparando tudo com muito carinho. Venha conhecer as últimas tendências da moda em Vilhena”, disse a organizadora Raquel Gregio.