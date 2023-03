A reivindicação foi apresentada ao deputado pela vereadora Leiza e vereador professor Roni, de São Felipe do Oeste.

Parlamentar levou ao diretor do DER proposta para a construção da ponte sobre o Rio Antônio João km 15, na linha Kapa 45.

O deputado Cirone Deiró cobrou urgência para a construção da nova ponte sobre o Rio Antônio João, localizada no km 15, da Linha Kapa 45, entre os municípios de São Felipe do Oeste e Primavera de Rondônia. A proposta apresentada por Cirone ao diretor do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes-DER, Éder André Fernandes, busca resolver em definitivo antigo problema que compromete a trafegabilidade dos agricultores da região, especialmente no período chuvoso.

Em recente audiência da vereadora Leiza e do vereador professor Roni com o deputado Cirone Deiró, os representantes do município de São Felipe do Oeste, relataram ao parlamentar os problemas que os agricultores da região tem enfrentado em razão do desabamento da ponte. Segundo os vereadores, o problema atinge diretamente o setor produtivo da região impossibilitando a passagem de veículos pesados, causando prejuízos financeiros aos agricultores.” A referida linha, encontra-se praticamente isolada. Situação que compromete o desenvolvimento da região, considerando que é uma via que dá acesso à BR 364, a principal do Estado de Rondônia”, explicou o vereador Roni.

De acordo com o deputado Cirone Deiró, a solicitação de providências ao DER foi importante para que a construção da nova ponte seja incluída no plano de trabalho do governo. “Estamos trabalhando em parceria com o governador Marcos Rocha para ampliar os investimentos em obras de infraestrutura nas rodovias, além da construção de novas pontes e melhorar a qualidade de vida da população.

A união entre o executivo estadual e a Assembleia Legislativa é fundamental para a execução de benefícios em prol da população da região do Estado que conta com grande produção agrícola e pecuária, dentre as quais destacamos o transporte de soja, gado, café, milho, transporte de cascalho e uma comunidade local com muitos moradores”, acrescentou.