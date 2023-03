No último sábado (04), aconteceu a cerimônia de Colação de Grau da FIMCA Vilhena.

Os cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Educação Física e Engenharia Civil formaram novos profissionais.

A solenidade aconteceu no salão da Igreja Batista Nacional Manancial e teve início às 19 horas.

A mesa de Honra foi composta pelo Magnifico Reitor das Faculdades Integradas Aparício Carvalho – FIMCA, Dr. Aparício Carvalho, pelo coordenador da unidade FIMCA Vilhena, Wellington Nascimento Moura, e pelos coordenadores de cursos, Josiane Bruna da Silva Mesquita e Gutemberg Torquato. O Dr. Aparício Carvalho concedeu o grau aos mais novos profissionais, diante de centenas de convidados, numa noite cheia de emoções.

A professora Josiane Bruna da Silva, coordenadora adjunta do núcleo da saúde da FIMCA Vilhena, falou sobre a noite especial de colação de grau: “Com muita alegria estamos entregando para a sociedade de Vilhena profissionais de Educação Física, Enfermagem e Fisioterapia, com capacidade de trabalhar nas áreas de promoção de saúde, tratamento e reabilitação. Para o nosso município isso é muito bom, pois vemos a importância de ter estudantes nascidos aqui agora profissionais para atender a comunidade vilhenense”.

O coordenador da unidade Wellington Nascimento Moura também falou do evento da noite: “A cerimônia que marca a consolidação das Faculdades Integradas Aparício Carvalho – FIMCA Vilhena no Cone Sul de Rondônia, por meio da presença do Diretor Geral Dr. Aparício Carvalho e das famílias, ratificando o compromisso de contribuir com o desenvolvimento regional a partir da entrega de profissionais qualificados para o mercado de trabalho”.

Para o Grupo Educacional Aparício Carvalho é uma honra fazer parte da história de cada formando. Desejamos sucesso aos mais novos profissionais!