A delegação do Paris Saint-Germain espera que não haja problemas logísticos antes do confronto de quarta-feira que decidirá quem avança para as oitavas de final da Liga dos Campeões.

Mesmo que a principal partida do PSG pela Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique seja apenas na quarta-feira, o clube francês decidiu enviar o time para a Alemanha nesta segunda-feira. A intenção é evitar problemas logísticos causados pelas próximas greves na França.

Greves generalizadas estão programadas para terça e quarta-feira em toda a França, mais especificamente em Paris. Os principais sindicatos de aviação do país já declararam seu apoio à iniciativa, e a Autoridade de Aviação Civil da França incentivou as empresas a reduzir alguns dos voos inicialmente programados.

A delegação do Paris Saint-Germain costuma sair à tarde no dia anterior ao compromisso da Liga dos Campeões. Antes dos jogos fora de casa contra Benfica, Maccabi Haifa e Juventus, isso aconteceu. Desta vez, o grupo chegará a Munique bem antes do voo.

O Bayern de Munique agora leva a vantagem do empate depois de vencer o jogo de ida das oitavas de final por 1 a 0 no estádio Parque dos Príncipes. Se o PSG vencer por um diferença de dois gols ou mais, eles se classificam. A decisão vai para a prorrogação com o mesmo placar de 1 a 0.

Antes de embarcar para a Alemanha, o PSG continuará treinando nesta segunda-feira no Centro de Treinamento Camp des Loges. Após a vitória por 4 a 2 sobre o Nantes pelo Campeonato Francês, os jogadores tiveram folga no domingo.

Além disso, a equipe e elenco de Mbappé ainda têm mais um treino marcado para a noite de terça-feira, no Allianz Arena, véspera do resultado das oitavas de final.