Com objetivo de acelerar as obras de pavimentação asfáltica nos bairros Barão I, Bela Vista, Alto dos Parecis, a prefeitura ficou acordo e a empresa responsável pelos trabalhos irá pagar uma multa de R$ 5 milhões, caso não conclua e entregue as obras até dezembro deste ano.

O caso foi debatido na sessão ordinária desta terça-feira, 7, na Câmara de Vilhena.

A reunião aconteceu semana passada entre o prefeito Flori Cordeiro, moradores dos bairros e representantes da empresa que executa a obra, que se arrasta há muito tempo.

Na sessão, o vereador Pedrinho Alves (Avante) disse que a paralisação das obras “nós deixou muito triste por ver uma população que foi abusada por essa empresa”.

O presidente da Casa de Leis, Samir Ali (Podemos), parabenizou o prefeito pela atitude e sugeriu a criação de uma estrutura na prefeitura para evitar que empresas que não consigam concluir obras públicas continuem participando de licitações.

“Foi uma escolha acertada do Executivo e quero parabenizar o prefeito, já que essa obra não iria acontecer pelos próximos cinco anos. A gente sabe que a empresa, provavelmente, iria judicializar o caso, o que iria gerar um problema e transtornos para os moradores que já sofreram de mais. Dessa forma, conseguiu pressionar e um compromisso, que caso não se cumpra, terá uma punição de R$ 5 milhões de multa. Então, acredito que até o final do ano, finalmente, os moradores dessa região serão comtemplados com asfalto e vai acabar esse sofrimento que se arrasta há quase três anos. Mas que sirva de exemplo para as próxima obras. A prefeitura de Vilhena tem que montar uma estrutura que permita negativar essas empresas que não cumprem o compromisso. Algumas dão o menor preço, sabem que não podem fazer a obra com esse valor e depois querem aditivos. E isso fica se arrastando. Além disso, essa mesma empresa participa de outras licitações e também ganha. Temos que punir essas más empresas para que não voltem a concorrer no município de Vilhena”, frisou.