O deputado federal Lucio Mosquini esteve nesta segunda-feira (6) visitando o Câmpus do IFRO em Jaru que passa por ampliação em suas dependências e se prepara para oferecer uma estrutura mais ampla e moderna para a cidade de Jaru e região.

Ao lado do diretor da instituição, o professor Renato Delmonico, o parlamentar pode ver como está avançada as obras no IFRO.

Trata-se de duas grandes obras de ampliação, a primeira é a construção de uma Clínica Veterinária, ampla e moderna.

O novo investimento é uma novidade que vai engrandecer ainda mais o nível de ensino em Jaru.

A nova clínica é uma obra que abrange 1.200m² que além de atender a comunidade local, dando suporte aos alunos que estão realizando o curso de medicina veterinária e também zootecnia.

O professor Renato Delmonico disse que após concluída, a clínica constará com centro cirúrgico para animais tanto de grande, quanto de pequeno porte.

Será o primeiro centro cirúrgico que atenderá tanto animais de grande quanto de pequeno porte do estado de Rondônia, talvez na região norte do país.

A segunda obra que acontece concomitantemente, trata-se da construção de um bloco de novas salas de aulas e laboratórios.

Serão doze sala de aulas ao todo e oito laboratórios que darão suporte pedagógico aos estudantes.

O deputado federal Lucio Mosquini destacou que com esse investimento o IFRO irá dobrar sua capacidade de atendimento a população.

“Hoje o Campus do IFRO de JARU conta com dez salas de aulas, estamos construindo mais doze, com isso vamos alcançar mais alunos, vamos precisar de mais professores, e tudo isso contribui para o crescimento de Jaru”, disse Mosquini.

O professor Renato Delmonico agradeceu ao deputado Lucio Mosquini e disse que as duas obras somadas, passam de R$ 10 milhões de reais em investimentos, e o recurso foi viabilizado através das emendas parlamentares destinadas pelo Deputado.

Trata-se de um valor expressivo e que certamente irá ajudar a elevar ainda mais o nível de capacitação dos estudantes preparando nossos alunos cada vez mais para os desafios do mercado de trabalho.