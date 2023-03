O BC (Banco Central) liberou nesta terça-feira (7), às 10h, o acesso ao SVR (Sistema de Valores a Receber), que permite o pedido de resgate do dinheiro esquecido em bancos.

Segundo o BC, 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas têm direito ao resgate de um total de R$ 6 bilhões.

A consulta ao sistema de valores a receber já estava liberada desde a terça-feira (28), para que pessoas físicas, empresas e também representantes de pessoas falecidas pudessem saber se havia algum valor esquecido em contas.

Com a reabertura do SVR, quem dispuser de valores esquecidos também poderá solicitar o resgate.

Como fazer a consulta para saber se tenho dinheiro esquecido?

O Banco Central avisa que o único sistema no qual é possível fazer a consulta e solicitar a devolução dos valores para pessoas físicas (inclusive falecidas) e pessoas jurídicas é o valoresareceber.bcb.gov.br

Essa consulta está disponível desde o dia 28 de fevereiro.

1. PESSOA FÍSICA

Fazer a consulta é simples. As pessoas físicas precisam informar CPF e data de nascimento.

2. EMPRESA

No caso das empresas, é preciso informar o número do CNPJ e a data de abertura.

Como fazer o resgate do dinheiro?

Para fazer o resgate desse valor, é preciso acessar o SVR (Sistema de Valores a Receber) a partir desta terça-feira (7), às 10h, e fazer o login com a conta gov.br.

Para valores de pessoa física, por causa do sigilo bancário, a conta gov.br precisa ser nível prata ou ouro.

IMPORTANTE: A pessoa física que tiver a conta mais básica, nível bronze, não terá acesso ao sistema.

Para valores de pessoa jurídica, a conta gov.br deve ter o CNPJ vinculado.

O pedido de devolução do dinheiro é feito diretamente pelo SVR via chave Pix informada no momento da solicitação.

Caso não consiga fazer o pedido via SVR, será preciso entrar em contato com a instituição financeira para verificar como será feita a devolução do dinheiro.