O cantor e também compositor Welliton Junior da Silvia Carvalho, 24 anos, nascido em Vilhena, popularmente conhecido como “Junior Carvalho” visitou a redação do Extra de Rondônia, onde falou sobre sua carreira musical que vem se destacando dentro e fora do estado, no segmento sertanejo universitário.

O artista conta que a paixão pela música vem desde criança, começou a cantar na igreja, aos 12 anos, participou do Programa de Educação e Tutorial (PET), na cidade de Corumbiara, onde teve a honra de conhecer o seu tutor, que lhe apresentou vários instrumentos, e se apaixonou pelo violão, com ajuda de seu professor aprendeu a tocar, cantar e a ter presença de palco.

“Aos 17 anos, deixou a casa dos pais com apenas a roupa do corpo e uma mochila. Decidiu desbravar novos horizontes e chegou em Vilhena em busca de um sonho: viver apenas do seu talento musical.”, disse Welliton.

“Havia um projeto chamado Terça Maior, onde os alunos mostravam seu talento, que acontecia uma vez por semana, quando entrei na faculdade. Eu sempre me apresentava, inclusive cheguei a montar uma dupla com um colega. Lembro-me como se fosse ontem”, conta o cantor.

Welliton apresentou o cantor Luan Pereira em Colorado no ano passado e, hoje vive de seus talentos, além de músico, é Digital Influencer, modelo e TikToker.