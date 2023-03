O Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo de Porto Velho, participará nos dias 09 e 10 de março, da programação idealizada pelo Porto Velho Shopping que vai colocar em evidência a trajetória de mulheres que são referência em suas áreas de atuação profissional, de serviço voluntário prestado à comunidade e que representam significativa contribuição para transformar a vida das pessoas.

O Grupo Mulheres do Brasil foi criado em 2013 para unir forças com o propósito de promover mudanças significativas na sociedade, dar voz às mulheres e lançar luz sobre as lutas históricas por direitos das mulheres.

Segundo a presidente do Grupo e empresária, Luiza Trajano, o Grupo é resultado da dedicação de mulheres motivadas pela certeza de que quando as mulheres se unem, tornam-se mais fortes e podem transformar a realidade da comunidade, da cidade e impactar de forma positiva a vida das pessoas.

“Por isso, nos engajamos em iniciativas como o Inspire-se, evento que marca as comemorações do Dia Internacional da Mulher e que busca celebrar as conquistas femininas e incentivar novas lutas como forma de ocupar espaços na sociedade. Também apoiamos outras instituições, associações e governos que tenham o mesmo propósito do Mulheres do Brasil. Com presença em todos os Estados brasileiros e em outros países, o que nos permite levar nossas discussões, propostas e projetos para além das fronteiras do País”, afirmou.

De acordo com a líder do Núcleo de Porto Velho do Mulheres do Brasil, Edna Okabayashi, em sua segunda edição, o inspire-se 2023, se consolida por ser um evento de extrema importância para as comemorações do Dia Internacional da Mulher. “A presença do Grupo Mulheres do Brasil na programação dos dias 09 e 10 de março demonstra o reconhecimento do Porto Velho Shopping às mulheres desse importante movimento, que conecta mulheres com causas e propósitos em comum”, lembrou. No evento “Inspire-se”, o Grupo Mulheres do Brasil apresentará temas relacionados aos direitos e garantias para mulheres e os desafios enfrentados pelo empreendedorismo feminino em Porto Velho.

Para a professora Jennifer Rates, integrante do colegiado de líderes do Mulheres do Brasil, a iniciativa do Porto Velho Shopping representa uma excelente oportunidade para discutir questões relevantes para as mulheres da região, além de incentivar e inspirar outras mulheres a lutarem pelos seus direitos, realizar sonhos e alcançarem seus objetivos pessoais e profissionais. “Parabenizamos o superintendente Cássio Mendonça e agradecemos pela generosidade da parceria com o Mulheres do Brasil”, assinalou.

A advogada Kelen Lubiana, do colegiado de líderes destacou que o Grupo Mulheres do Brasil é uma grande rede de apoio, compartilhamento e solidariedade entre mulheres de diferentes origens, formações e trajetórias. Segundo a advogada, é uma honra fazer parte desse movimento e contribuir para tornar o mundo um lugar mais justo e igualitário para todas. “A presença do Grupo Mulheres do Brasil no evento Inspire-se edição 2023 é fundamental para ampliar a discussão sobre os direitos das mulheres e fortalecer o empreendedorismo feminino em Porto Velho. A iniciativa é louvável e merece ser prestigiada por todos aqueles que se posicionam pela igualdade de gênero e pelo empoderamento das mulheres. O evento é aberto ao público e contará com a entrega de certificado de atividades complementares para acadêmicos que participarem,” destacou.

PROGRAMAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO GRUPO MULHERES DO BRASIL NO INSPIRE-SE 2023

Dia 09 de março

Horário: 19:30 Talk Show

Tema: “Direitos e garantias para Mulheres vítimas de violência”

Horário 19:30 às 20:30

Mediação: Jornalista e apresentadora Júlia Scherer

Participação: Dra. Rosilei de Lima – delegada e diretora da Central de Flagrantes da Capital, – 2016 a 2018 desenvolveu o projeto de salas de atendimentos humanizado;

Cristiano Corrêa de Paula, Psicólogo Forense TJRO, Psicólogo clínico, Mestre em Educação, Especialista em Terapia Familiar Sistêmica, Coordenador de grupos reflexivos masculinos;

Doutora e professora, Andréia Alves de Almeida, advogada criminalista e presidente da Comissão dos Direitos Humanos ABRACRIM-RO.

Programação Dia 10 de março

Horário: 19:30 Talk Show

Tema: O protagonismo feminino na arte de empreender em Porto Velho.

Apresentação: Professora Renata Luz – Mestre em Administração, Doutorado em Neuromarketing pela Florida Christian University – FCU. Convidadas: Telma Soares e Isabele Morgado

Local: Segundo piso do Porto Velho Shopping

Os participantes receberão certificado de atividades complementares (extracurriculares).

Link para as inscrições:

Talk Show de 09/03/2023: https://www.sympla.com.br/evento/talk-show-090323—grupo-mulheres-do-brasil—inspire-se/1893183

Talk Show de 10/03/2023:

https://www.sympla.com.br/evento/talk-show-2—grupo-mulheres-do-brasil—inspire-se/1902119