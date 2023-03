Um motociclista foi socorrido ao pronto-socorro do Hospital Regina após colidir contra um carro na tarde desta terça-feira, 7, no centro de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motociclista seguia pela Avenida Major Amarante, sentido Cuiabá, quando no cruzamento com a Rua Presidente Médici bateu violentamente contra o carro VW Gol, no qual o condutor trafegava sentido BR-364.

No choque, o motociclista voou e foi parar do outro lado do carro quase em cima do canteiro central.

O motociclista sofreu ferimentos sendo socorrido ao pronto-socorro do Hospital Regional.