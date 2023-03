Campo Novo do Parecis é uma cidade mato-grossense referência em agricultura. O município, que tem aproximadamente 28 mil habitantes, produz soja, milho, sorgo, algodão e girassol.

Palco de uma grande feira agropecuária que acontece todos os anos, A SuperAgro, que recebe até 5 mil pessoas por edição, Campo Novo do Parecis é também uma referência no cooperativismo.

É o caso do empresário Wellenton Ribeiro, cooperado há três anos da Sicoob Credisul no município. Atuando na área educacional, o empreendedor afirma que o sentimento de parceria foi uma das razões de ter sido atraído para a cooperativa. “No momento da pandemia, que foi muito difícil para o setor de educação, o Sicoob foi um parceiro”, afirma o empresário.

A Sicoob Credisul está presente no município mato-grossense, onde foi realizada a pré-assembleia da cooperativa na noite desta segunda-feira, 06.

De casa cheia, os cooperados receberam a diretoria da Sicoob Credisul, que apresentou os números da unidade de Campo Novo e da cooperativa como um todo.

O presidente do conselho de administração da Sicoob Credisul, Ivan Capra, o diretor-executivo, Vilmar Saúgo, e o diretor regional no Mato Grosso, Cláudio Tomazoni, conduziram a pré-assembleia, apresentando números, projetos e o modelo de distribuição das sobras.

Ivan Capra comentou os resultados da unidade em Campo Novo do Parecis. “Em três anos, essa agência já teve muitas conquistas. Temos observado também que aqui há uma participação ampla dos cooperados, de todos os segmentos”, disse o presidente da Sicoob Credisul.

O diretor regional Claudio Tomazoni explica que Campo Novo do Parecis é um local que prospera, mas faz progresso com os valores do cooperativismo. “Campo Novo cresce e cresce com cooperação. Por isso, acredito que a cooperativa vai crescer ainda mais, especialmente neste ano. Nós já fizemos muito aqui e vamos fazer muito mais”.

A unidade de Campo Novo do Parecis apresentou excelentes números no exercício do ano de 2022. A quantidade de cooperados cresceu 52% e o de capital social, 72%. A carteira de crédito subiu 16% e os depósitos totais foram para 68%. O índice de provisões ficou na casa dos 27%. Sobras e juros ao capital atingiram 70%

Após a apresentação na pré-assembleia, foram distribuídas mudas de ipê aos cooperados presentes do projeto “Plantar o Futuro”.