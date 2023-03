Vilhena recebe nesta quarta-feira, 8, em especial ao Dia Internacional da Mulher, a 6º loja “Água de Cheiro”, pioneira no mercado de franquias de beleza e perfumaria.

A marca chega ao município com portfólio completo de produtos, entre próprios e multimarcas.

Em entrevista à reportagem do Extra de Rondônia, o proprietário da empresa, Claudecir Tavares, informou que a inauguração aconteceu na parte da manhã, com um coquetel de abertura e toda a loja com 10% de desconto. Além disso, informou que, comprando acima de R$ 169,90, o cliente receberá um brinde especial.

“As expectativas com a abertura da loja estão grandes. Em janeiro de 2022, inauguramos uma filial em Colorado do Oeste e estamos com planos de inaugurar mais unidades na região”, comenta.

Ele completou dizendo que “escolhemos a franquia por todo o apoio que recebemos da marca e por ser acessível tanto para os franqueados quanto para os clientes. A marca possui diversos produtos próprios e multimarcas, além de permitir nossos clientes reviver momentos através do aroma, e relembrar momentos de infância, o que fez com que não houvesse dúvidas na hora de escolher a marca ‘Água de cheiro’”.

HISTÓRIA “ÁGUA DE CHEIRO”

Fundada em 1976, em Belo Horizonte, a “Água de Cheiro” é pioneira no mercado de franquias de beleza e perfumaria. Responsável pela criação de grandes clássicos da perfumaria brasileira, como “Absinto” e “Água Fresca”, a marca é reconhecida pela qualidade de seus cosméticos e fragrâncias. Com cerca de 140 unidades e mais de 400 produtos em seu portfólio, “Água de Cheiro” trabalha com linhas próprias e produtos fashion brands mundialmente conhecidas. Ao longo de toda a trajetória, a marca trabalha para desenvolver produtos de qualidade que atendam aos mais diversos perfis de consumidor, tendo pluralidade e multiculturalidade como valores essenciais de sua história.

SEJA UM REVENDEDOR “ÁGUA DE CHEIRO”:

Conforme a direção, ao se tornar um revendedor oficial da “Água de Cheiro”, você pode ter lucros de até 30% nas suas vendas.

Ótima oportunidade de ter o seu próprio negócio e adquirir uma renda extra de casa, diversos pontos para poder fazer a aquisição de seus produtos e o melhor custo benefício para o seu cliente.

Cada revendedor cadastrado no mês de março recebe: 01 Kit inicial no valor de R$ 350,00; 01 Maleta com Flaconetes — todas as fragrâncias (custo de R$ 150,00).

E há promoção: os 20 primeiros cadastrados receberão um vale compras no valor de R$ 50,00.

Para mais informações: (69) 9 9250–7928

Instagram: @aguadecheiroparkshoppingvha