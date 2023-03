Sempre inovando e buscando o melhor conforto aos seus clientes, a Clínica Arte de Cuidar é especializada em procedimentos e tratamentos estéticos, passou por reforma e está com novidades.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Dra. Angélica Labajos se diz muito satisfeita com o resultado da reforma. “As expectativas estão grandes, além da parceria de longa data com o Dr. Marcelo Almeida, apresentamos a esteticista Zilma Coleraus, Técnica em Estética a mais de 8 anos”, complementa Dra. Angélica.

“Todos os tratamentos técnicos na área facial e corporal está com desconto nesse mês das mulheres, estão todos convidados a conhecer nosso novo espaço de trabalho”, finaliza Angelica.

A clínica oferece mais de 7 técnicas, entre elas, drenagem linfática mecânica, tratamentos com laser, terapia ILIB, ozônioterapia, tratamento com LEDs, drenagem linfática manual, prática de exercícios respiratórios, cinesioterapia e conscientização corporal, dando conforto ao paciente e tendo resultados positivos e melhoras rápidas no pós-operatório, além disso, tem a técnica por Tappings, que é inovadora da fisioterapia, com um resultado diferenciado no pós-operatório.

Além das técnicas de pós-operatório, a Clínica Arte de Cuidar também oferece design de sobrancelhas, micropigmentação, depilação, drenagem linfática, massagem relaxante, limpeza de pele, dermaplaning, aplicações de bio-estimuladores, enzimas, e dermocosméticos para vendas.

Clínica Arte de Cuidar está localizada na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, nº 3461, bairro Jardim America – Vilhena – telefone (69) 3321-4836.