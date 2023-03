Há também relatos de roubos à mão armada. Regiane Santos conta que sua filha estava numa rua central quando foi abordada pelo bandido com um revólver em punho.

Mesmo caso ocorrido na avenida Rondônia (bairro Novo Tempo): bem em frente a um supermercado, em plena luz do dia. Um jovem teve o celular levado mediante ameaça com arma de fogo.

A polícia orienta que, mesmo Vilhena sendo uma cidade mediana, é preciso ter cautela na utilização de smartphones em público. Por descuido e falta de atenção do cidadão em usar ou ao guardar o aparelho em locais muito visíveis, como bolso de trás de calças e bermudas ou bolso sem fechamento de bolsas e mochilas, facilita-se a ação do infrator seja no furto ou até mesmo no roubo (quando há o emprego de violência ou grave ameaça).

OUSADIA

Além do furto de celulares em residências e lojas, há registros inusitados em Vilhena. Um bandido entrou na Biblioteca Estadual Clarice Lispector, no Jardim Eldorado, e sob pretexto de queria “ver alguns livros”, acabou levando aparelhos de usuários e da funcionária do local.