Mais um furto de bateria de caminhão é registrado pela Polícia Militar (PM), em Cerejeiras (leia mais AQUI).

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rodnônia, o caminhoneiro E.L., chamou a PM na Rua Robson Ferreira, no Jardim São Paulo e relatou que deixou seu veículo estacionado em frente de sua casa e no outro dia percebeu que a bateria havia sido furtada.

Uma vizinha falou que percebeu um homem saindo do local em uma motocicleta, porém, achou que era o proprietário do caminhão.