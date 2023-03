Hoje, 8 de Março, se comemora o Dia Internacional da Mulher. A data busca lembrar a luta das mulheres para conquistar espaços dentro da sociedade.

Em Vilhena, há muitas delas, mas uma inspira outras por sua história de luta e superação.

Trata-se da servidora pública municipal Edvaneide Silva Caçula, conhecida como “Baiana”, que em abril completa 50 anos de vida, 30 deles morando em Vilhena.

Funcionária pública municipal, atual coordenadora da Vigilância Sanitária no município, Edvaneide passou por momentos difícil há quase dois, quando perdeu seu esposo, Abdalla Hassan Abdalla (com quem estava casada há 28 anos), vítima da covid-19.

Ela decidiu então ocupar parte do seu tempo entrando na vida empresarial e inaugurou o Café “Oxente Mainha”, que oferece culinárias típicas nordestinas.

Determinada e disposta a superar os obstáculos, Edvaneide lembra essa situação. “O Café veio justamente por isso, para aprender e traçar um novo caminho. Nove meses após a casa aberta, analiso que foi a melhor coisas que criamos, para a gente se fortalecer, sempre com as lembranças e ensinamentos dele. Foi o trabalho que nos fez forte e nos fez caminhar. Na verdade, foram 30 anos de lutas, porque ninguém vive 20, 30 ou 40 anos de amor eterno. É uma construção diária”, pondera. em visita à redação do Extra de Rondônia.

Ao falar exatamente do empreendimento, ela afirma que o Café “Oxente Mainha” é um sucesso. “É um local prazeroso e onde me sinto muito bem. Hoje pouco passo o tempo na mina casa”, explica, ao comentar trabalha na prefeitura até as 13h e depois se dedica ao negócio.

O Café “Oxente Mainha” é um espaço que conta com um cardápio variado ao decorrer de toda a semana, dentro dos mais pedidos está às tapiocas variadas, cuscuz recheado, carne de sol produzida pelo próprio restaurante, o famoso acarajé que é sucesso em vendas e muito mais. Porém, Edvaneide revela que o projeto é inaugurar um Restaurante com mais novidades (leia Mais AQUI).

Para Edvaneide, o Dia Internacional da Mulher é um dia de vitória, de autorreflexão por essa dedicação, já que se comemora a garra da mulher. “Minha mensagem é que todos os dias, as pessoas se fortaleçam, que acreditem nas forças que cada um carrega. Às vezes temos fraquezas, mas não sabemos o poder que todos nós temos, principalmente quando temos determinação. Quando a gente vive de fato, tudo é válido. Nesse Dia Internacional da Mulher fica essa mensagem: que cada dia se fortaleça e que seja digna de homenagens, porque a gente carrega o mundo nas costas. Que isso sirva de inspiração para as mulheres, que a melhor forma de romper as barreiras é, justamente, dedicando-se a fazer o que a gente ama. Eu gosto de cozinhar e cuidar do outro. Além de trabalhar na Vigilância Sanitária, toco o Café, cuido da minha casa, cuido dos meus filhos”, reflete.