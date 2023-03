A Associação de Mulheres Margarida Alves, localizada na Rua Florianopolis, no bairro José de Anchieta, foi alvo de ladrão que subtraiu um bebedouro com galão e lâmpadas.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma associada procurou a delegacia de Polícia Civil, para registrar que a sede da associação está passando por reformas, e ao ir no local percebeu que havia sido furtados alguns objetos como lâmpadas e um bebedouro com galão.

A comunicante relata que não houve arrombamento, e que há imagens gravadas por câmeras de segurança, no qual podem identificar o possível autor do crime.