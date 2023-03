A Professora Edilene Jesus de Araújo, coordenadora da sala do AEE na escola Marizeti Mendes de Oliveira, “é uma profissional que possui uma grande capacidade de cooperar e interagir com seus pares, baseia seu relacionamento no grupo de trabalho em empatia, assertividade, cordialidade e ética.

Está sempre motivada e executa seu trabalho com entusiasmo, criatividade, habilidade de inovação nas situações cotidianas de ensino, comunicação, interação com os alunos, reconhecendo e respeitando as diversidades.

Profissional que sempre recorre ao seu autoconhecimento, acredita em si mesma, e deixa transparecer aos seus pares que é capaz de fazer; Por ser uma professora que inspira confiança na equipe e nos seus alunos é capaz de alcançar produtividade na sua função com menor investimento de tempo possível. É uma pessoa com consciência de estar utilizando o patrimônio público, que é de toda população, preserva seu ambiente de trabalho e zela por todos os equipamentos e materiais que estão a sua disposição na sala do AEE portanto, inspira respeito por cumprir e fazer cumprir as normativas e legislações vigentes tanto da função pública que ocupa, quanto das normas instituídas pela Escola que se encontra lotada”, Estas são as palavras que a Diretora Fátima Azevedo usou para nos apresentar o perfil da MULHER homenageada neste dia.

Relata a professora Adriana Maria Galvani parceira da Edilene no AEE que a amiga teve o diagnóstico de câncer de mama no dia 29 de agosto de 2022 aos 55 anos de idade e a partir de então se tornou símbolo de RESITÊNCIA, FORÇA E CORAGEM para todos na Escola em que trabalha, pois nem mesmo chegou a compartilhar com todos os colegas o diagnóstico pelo contrário conciliou seu tratamento com o trabalho, ausentou-se da escola para fazer a cirurgia nos meses de dezembro e janeiro como forma de conciliar o tratamento com as férias escolares, quando o ano letivo de 2023 iniciou ela foi uma das primeiras professoras a estar na escola no primeiro horário, estava diferente magra, pouco cabelo mas com o mesmo sorriso e disposição para o trabalho e para a vida!!!! No decorrer do tempo e com as quimioterapias que foi submetida em Cacoal seu cabelo caiu e ela comparecia ao trabalho careca e radiante como sempre só se ausentava três dias do mês para as quimios em Cacoal.

Em conversa com as demais professoras da escola fica visível que a Professora Edilene com sua postura a frente de um tratamento tão agressivo tornou se um símbolo vivo de fé e coragem para todos! Desde seu diagnóstico até o dia de hoje nunca ouviram uma única palavra que fosse de lamentação e desespero da colega Edilene, pelo contrário ela segue seu trabalho na escola auxiliando e motivando a quem precisa de ajuda como sempre fez.

Edna Mara Salla Supervisora diz “ Somos uma equipe de trabalho coesa que busca o melhor para a Educação de nossas crianças e agora somos mais especial ainda pois em nossa equipe surgiu uma super Heroína, quando olhamos para Edilene sentimos sua luz, seu brilho e isso nos faz bem, nos fortalece e ao mesmo tempo, estamos fortalecendo nossa colega, ela NOS REPRESENTA E NÓS A REPRESENTAMOS e seguimos com ela até a conclusão de seu tratamento e cura! E foi acreditando nisso que resolveram render homenagem antecipada alusiva ao dia da MULHER para Edilene.

Estiveram também presentes na Homenagem a Gerente do Departamento Pedagógico da SEMED PROFESSORA Paula Alves Monteiro e a Coordenadora Pedagógica do 1 ao 5 ano professora Roziléia Campos Siqueira ambas foram representando o Secretário Municipal de Educação Professor Flávio de Jesus.

Em seu discurso a Professora Edilene registra que toda a sua força e garra vem das energias positivas que recebe no seu trabalho dos seus colegas e das crianças que continua atendendo.

Ela diz ter consciência da Luta que está enfrentando, lembra inúmeras mulheres que perderam a vida, nem tanto pela doença mas por terem se rendido a doença e desistido de lutar. Pois com um diagnóstico deste a primeira batalha a ser vencida é pessoal nem precisa de médicos, pois depende unicamente da pessoa, não entrar em depressão e desespero e ficar firme no tratamento.

Essa batalha psicológica e pessoal Edilene tirou de letra e segue agora firme confiante de que com a ajuda da medicina e dos bons médicos que a tem acompanhado há Vitória está muito próxima.

