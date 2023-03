Acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira, 9, e envolveu um cavalo mecânico e uma motoneta Biz.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora da motoneta Biz seguia pela Avenida Liberdade, sentido Cuiabá, quando colidiu com o cavalo mecânico, no qual o motorista trafegava pela Rua Getúlio Vargas, sentido BR-364.

No choque, a motociclista quebrou a perna, sendo socorrida ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar (PM) registrou a ocorrência.